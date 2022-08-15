В Белгороде в гараже мать убила двоих детей и покончила с собой

Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В Белгороде в гараже мать убила двоих детей и покончила с собой. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в воскресенье, 14 августа, в гараже в одном из частных домов по 3-му Поэтическому переулку. Следователи обнаружили в автомобиле тела двухлетнего и четырехлетнего детей с признаками насильственной смерти.

Следствие предполагает, что их убила мать. После чего женщина покончила жизнь самоубийством во дворе дома.

В настоящее время назначены экспертизы и устанавливаются мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело.