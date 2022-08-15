В Башкирии чиновницу зарезал бывший муж, несогласный с разводом

В Белорецке республики Башкоростан следователи обвинили в убийстве 37-летнего мужчину, зарезавшего бывшую супругу. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на республиканское управление СКР.

По данным следствия, мотивом преступления было несогласие мужчины с разводом и расставанием. Ночью 13 августа он подкараулил женщину, когда она возвращалась с дня рождения подруги. Мужчина из ревности напал на бывшую супругу и ударил ее ножом много раз.

От ран она скончалась на месте происшествия. Нападавший скрылся, а потом явился в полицию и сознался в убийстве.

Отмечается, что погибшая — чиновница Дина Махиянова. У нее осталось двое детей.

Муж был дебоширом и регулярно избивал супругу, а после развода преследовал женщину и угрожал ей.

Его привлекали ранее к административной ответственности за побои, мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах. Полиция ставила его на учет в феврале.