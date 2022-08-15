Умер бард-исполнитель Валерий Мищук

Музыкант скончался в одной из московских больниц на 72-м году жизни от онкологического заболевания.

Умер бард-исполнитель Валерий Мищук. Об этом пишет РБК со ссылкой на жену музыканта в понедельник, 15 августа.

Музыкант скончался в одной из московских больниц на 72-м году жизни от онкологического заболевания. У него была агрессивная карцинома.

Валерий Мищук родился в Риге. В конце 1970-х годов организовал ансамбль «Домино», где выступал с братом Вадимом Мищуком. Также он принимал участие в Грушинском фестивале авторской песни.