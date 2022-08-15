Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
28°
Втр, 16
28°
Срд, 17
31°
ЦБ USD 60.9 0.28 13/08
ЦБ EUR 62.54 0.02 13/08
Нал. USD 63.2 / 62.72 15/08 11:05
Нал. EUR 64.45 / 64.1 15/08 11:05
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
33 687
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
11 988
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
12 967
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
18 845
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Музыкант скончался в одной из московских больниц на 72-м году жизни от онкологического заболевания.

Умер бард-исполнитель Валерий Мищук. Об этом пишет РБК со ссылкой на жену музыканта в понедельник, 15 августа.

Музыкант скончался в одной из московских больниц на 72-м году жизни от онкологического заболевания. У него была агрессивная карцинома.

Валерий Мищук родился в Риге. В конце 1970-х годов организовал ансамбль «Домино», где выступал с братом Вадимом Мищуком. Также он принимал участие в Грушинском фестивале авторской песни.