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Рязанские газовики с начала года выявили 85 случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа
В результате нарушений с начала года абонентам в общей сложности доначисленно к оплате 4,3 млн рублей.

С января по июль 2022 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» проверили газоиспользующее оборудование у абонентов. Они нашли 85 случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа, а абонентам с начала года в общей сложности доначисленно к оплате 4,3 млн рублей.

В ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» напомнили, что расчет производится со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю делают перерасчет платы за последние шесть месяцев по нормативам потребления.

«Нередко потребители используют специальные приборы, которые занижают показания потребления газа. Но в итоге сумма за такую сомнительную экономию становится в разы больше, нежели честная оплата ресурса. Мы настоятельно рекомендуем нашим потребителям не вмешиваться в работу приборов учета газа», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу Газпром межрегионгаз, осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.