Рязанская полиция ищет свидетелей майского ДТП на улице Черновицкой

Тогда в ДТП пострадал велосипедист.

Рязанская полиция ищет свидетелей майского ДТП на улице Черновицкой. Информация об этом в понедельник, 15 августа, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 16 мая примерно в 00.50 напротив дома № 56 по улице Черновицкой. Там 41-летний рязанец на автомобиле «ЗИЛ» сбил 20-летнего велосипедиста. Последний получил травмы и был госпитализирован.

Всех, кто стал свидетелем аварии, просьба сообщить в полицию. Сделать это можно по телефону (4912)44-46-08, или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1, кабинет № 19.