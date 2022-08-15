Россиян предупредили о штрафах за хранение велосипеда в подъезде

Россиян предупредили о штрафах за хранение велосипеда в подъезде. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Саратовского регионального отделения Ассоциацию юристов России Наталью Грешнову.

Специалист заявила, что в подъезде нельзя хранить крупногабаритные вещи: велосипеды, коробки или бытовую технику. Владельцев вещей могут ждать штрафы, если они закрывают проходы и находятся у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, переходах между секциями, местах выходов на эвакуационные лестницы или кровлю.

Те, кто заметил нарушения, могут обратиться в органы пожарного надзора, оставить жалобу через электронную приемную и приложить фото- и видеоматериалы в качестве доказательства.

Для физлиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если из-за предмета, мешавшего эвакуации, случился пожар или из-за него кто-то пострадал, штраф может достигать от 40 до 50 тысяч рублей.