Путин: российские ВС сражаются за мирную жизнь и освобождение Донбасса

Речь глава страны произнес на церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022».

Российские ВС сражаются за мирную жизнь и освобождение Донбасса. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил президент Владимир Путин.

«Сегодня, в ходе специальной военной операции, наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг. Сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи. Шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — сказал Владимир Путин.

Торжественную речь глава страны произнес в парке «Патриот» на церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия — 2022» и армейских международных игр.