Появились подробности смертельного ДТП со скорой в Нижнем Тагиле

16-летний подросток, который устроил ДТП со скорой помощью в Нижнем Тагиле, пытался скрыться от полиции. Об этом сообщило издание «Подъем» в Telegram-канале.

Отмечается, что скорость автомобиля Hyundai, за рулем которого был подросток, была около 170 километров в час. Молодой человек пытался уйти от погони, проехал на, а запрещающий сигнал светофора и врезался в скорую.

По данным издания, полиция преследовала машину, так как несовершеннолетний был пьян, а также потому что подросток и его приятели угнали машину.

В ДТП погибли пассажир скорой, женщина-фельдшер, три пассажира Hyundai и ее водитель. Также госпитализированы пассажир Hyundai 2003 года рождения и водитель скорой.