Под Петербургом 12-летний ребенок умер в скаутском лагере
12-летний мальчик погиб на сборах в скаутском лагере под Выборгом в Ленобласти. Об этом пишет «
Сборы проходили на берегу Финского залива в поселке Подборовье под руководством взрослых скаутов-наставников.
Одному из детей стало плохо после забега. Он почувствовал боль в груди, у него пошла изо рта пена и он потерял сознание.
На место вызвали скорую. Медики не смогли реанимировать ребенка.
В сообщении добавили, что дети были на сборах неделю, а трагедия произошла 14 августа.
Погибший мальчик состоял в скаутском движении три года, ранее у него не наблюдалось проблем со здоровьем, он уже был до этого на сборах два раза.
Обстоятельства произошедшего установят полиция, следком и прокуратура. Причины устанавливаются.