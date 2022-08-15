Под Петербургом 12-летний ребенок умер в скаутском лагере

12-летний мальчик погиб на сборах в скаутском лагере под Выборгом в Ленобласти. Об этом пишет « КП-Петербург ».

Сборы проходили на берегу Финского залива в поселке Подборовье под руководством взрослых скаутов-наставников.

Одному из детей стало плохо после забега. Он почувствовал боль в груди, у него пошла изо рта пена и он потерял сознание.

На место вызвали скорую. Медики не смогли реанимировать ребенка.

В сообщении добавили, что дети были на сборах неделю, а трагедия произошла 14 августа.

Погибший мальчик состоял в скаутском движении три года, ранее у него не наблюдалось проблем со здоровьем, он уже был до этого на сборах два раза.

Обстоятельства произошедшего установят полиция, следком и прокуратура. Причины устанавливаются.