На Сахалине мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Против мужчины возбудили уголовное дело.

На Сахалине мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки. Об этом пишет ИА АСТВ со ссылкой на региональный следком.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 августа, в Углегорске. Мужчина находился дома, когда его сосед начал слушать музыку. Сахалинец пошел разбираться с соседом. Они вышли на улицу, мужчина достал нож и ударил соседа. Он полученных ран пострадавший умер на месте.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Против мужчины возбудили уголовное дело.