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Мужчина спрыгнул с теплохода и утонул во время круиза по Волге

Пассажир теплохода «Кузьма Минин», который шел из Астрахани в Пермь, спрыгнул с круизного лайнера и утонул. Об этом сообщил портал E1.ru.

Инцидент произошел вечером 14 августа во время круиза по Волге. Отмечается, что мужчина спрыгнул в воду сам, а до этого у него произошел конфликт с семьей.

Очевидец сообщил, что у мужчины произошел конфликт с семьей и он решил утопиться. По словам собеседника издания, погибший был очень пьян, а течение было очень сильным.

Мужчину вытащили из воды, ему попытались помочь, но медикам не удалось.

Из-за проведения следственных действий теплоход выбился из графика, но позже продолжил путь. Жена погибшего и его трое детей продолжили ехать на судне.