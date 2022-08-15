Мужчина спрыгнул с теплохода и утонул во время круиза по Волге

Пассажир теплохода «Кузьма Минин», который шел из Астрахани в Пермь, спрыгнул с круизного лайнера и утонул. Об этом сообщил портал E1.ru .

Инцидент произошел вечером 14 августа во время круиза по Волге. Отмечается, что мужчина спрыгнул в воду сам, а до этого у него произошел конфликт с семьей.

Очевидец сообщил, что у мужчины произошел конфликт с семьей и он решил утопиться. По словам собеседника издания, погибший был очень пьян, а течение было очень сильным.

Мужчину вытащили из воды, ему попытались помочь, но медикам не удалось.

Из-за проведения следственных действий теплоход выбился из графика, но позже продолжил путь. Жена погибшего и его трое детей продолжили ехать на судне.