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IKEA остановила онлайн-распродажу в России

IKEA остановила онлайн-распродажу в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Распродажа завершилась в понедельник, 15 августа.

«Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — говорится в сообщении на сайте торговой сети.

Отмечается, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу заказов.

Заказы, оформленные до окончания продаж, обработают или доставят в течение августа и сентября в согласованное время.

Напомним, об уходе компании из России стало известно в июне.