Алкоголь производителя Brown-Forman пропадет из российских магазинов в течение трех месяцев

Сотрудники компании предполагают, что продукцию будут поставлять через Казахстан.

Алкоголь производителя Brown-Forman пропадет из российских магазинов в течение трех месяцев. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Компания поддержала антироссийские санкции и закрыла представительство в России. Из-за этого всех сотрудников сократили, выплатили им компенсационный пакет. Вместе с тем, с прилавков постепенно начала пропадать алкогольная продукция бренда: виски Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, Benriach, Slane, GlenDronach, Cooper’s Craft и Glenglassaugh, водка Finlandia и текила Herradura, Jimador и Pepe Lopez.

Предполагается, что в течение трех месяцев продукция полностью исчезнет с российских прилавков. Однако сотрудники компании не исключают возможности ввоза алкоголя через Казахстан, если позволит логистика.