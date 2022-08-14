Женщина погибла под колесами такси на Дворцовой набережной в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса такси. Мчащаяся легковушка не успела затормозить и сбила пешехода насмерть, сообщает «Фонтанка.ру». Момент ДТП попал на видео.

В центре Санкт-Петербурга женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса такси. Мчащаяся легковушка не успела затормозить и сбила пешехода насмерть, сообщает «Фонтанка.ру». Момент ДТП попал на видео.

Авария произошла ночью 14 августа. По предварительным данным полиции, около 2:30 на Дворцовой набережной 39-летняя женщина переходила дорогу на красный, когда ее сбил Kia Rio.

По словам очевидцев, водитель такси ехал на зеленый свет со скоростью 50-70 километров в час на Дворцовый мост и попытался резко затормозить. В такси ехали женщина и девочка, пассажиры сильно испугались.

По факту ДТП ведется проверка.

Видео: Mash на Мойке