Женщина погибла под колесами такси на Дворцовой набережной в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса такси. Мчащаяся легковушка не успела затормозить и сбила пешехода насмерть, сообщает «Фонтанка.ру». Момент ДТП попал на видео.
В центре Санкт-Петербурга женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса такси. Мчащаяся легковушка не успела затормозить и сбила пешехода насмерть, сообщает
Авария произошла ночью 14 августа. По предварительным данным полиции, около 2:30 на Дворцовой набережной 39-летняя женщина переходила дорогу на красный, когда ее сбил Kia Rio.
По словам очевидцев, водитель такси ехал на зеленый свет со скоростью 50-70 километров в час на Дворцовый мост и попытался резко затормозить. В такси ехали женщина и девочка, пассажиры сильно испугались.
По факту ДТП ведется проверка.
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