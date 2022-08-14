Волонтеры рассказали о пятидневных поисках пропавшего пенсионера под Рязанью

Пропавшего под Рязанью 81-летнего пенсионера искали пять дней. О том, как шли и завершились поиски, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсетях.

Пропавшего под Рязанью 81-летнего пенсионера искали пять дней. О том, как шли и завершились поиски, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсетях.

По словам добровольцев, Валентин Григорьевич поступил в больницу с подозрением на инсульт. После проведения необходимых обследований его отпустили, так как показания к госпитализации не было. Мужчина ушел, но добраться до дома не сумел.

Спустя четыре дня по камерам видеонаблюдения отследили, как пенсионер покидает больницу, и дальше его след потерялся. Несколько дней сын пропавшего и полиция искали его своими силами, а после обратились к волонтерам.

Совместно с МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева добровольцы «ЛизаАлерт» ездили по городу и области. В 17:00 в пятницу, 12 августа, на горячую линию поступил звонок от сотрудника ДПС о том, что мужчину нашли на трассе.

«Пять дней, долгих, бездомных ночей, пекла, голода и одиночества за плечами у Валентина Григорьевича. Но здесь же что главное, итог? Дедушку с трассы доставляют в отдел полиции, откуда уже наши волонтеры отвозят его в Листвянку, домой, по месту жительства», — рассказали волонтеры.