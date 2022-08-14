Во время взрыва на рынке в Ереване пострадали более 20 человек, один погиб
В результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване пострадали более 20 человек, известно об одном погибшем. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС.
В результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване пострадали более 20 человек, известно об одном погибшем. Об этом
Ранее в службе скорой помощи Еревана заявили об 11 госпитализированных.
По данным мэрии Еревана, в «Сурмалу» взорвался склад пиротехнических материалов.
Спасатели продолжают искать людей под завалами.