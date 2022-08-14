Во время взрыва на рынке в Ереване пострадали более 20 человек, один погиб

В результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване пострадали более 20 человек, известно об одном погибшем. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС.