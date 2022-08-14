В Рыбном на видео попал окровавивший подъезд мужчина

В Рыбном на камеры видеонаблюдения попал молодой человек, измазавший кровью стены подъезда многоэтажки. Видео опубликовано в соцсетях.

В Рыбном на камеры видеонаблюдения попал молодой человек, измазавший кровью стены подъезда многоэтажки. Видео опубликовано в соцсетях .

По словам местных жителей, это произошло во втором подъезде дома 19 на улице Крымской.

На кадрах видно, как молодой человек с голым торсом обтирает руки об стену, оставляя кровавые следы. Затем берет куртку, лежащую на полу, и уходит.

«У соседей ночью были гости. Теперь необходимо срочно отмывать подъезд и менять разбитое стекло…» — рассказал автор поста.