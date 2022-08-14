В небе над Рязанской областью самолеты прочертили фигуры сердца и бесконечности

В селе Задубровье Шиловского района в субботу, 13 августа, жители смогли увидеть, как два самолета в небе оставили след в форме сердца и символа бесконечности. Видео опубликовано в группе «Подслушано Шилово».

В селе Задубровье Шиловского района в субботу, 13 августа, жители смогли увидеть, как два самолета в небе оставили след в форме сердца и символа бесконечности. Видео опубликовано в группе «Подслушано Шилово».

«Многих это очень удивило и даже порадовало», — отметили очевидцы.

Акцию приурочили ко Дню Военно-Воздушных сил России, он отмечается в стране 12 августа.