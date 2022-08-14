В Москве жителей дома эвакуировали из-за отравления неизвестным веществом

В Москве в воскресенье, 14 августа, жителей пятиэтажки эвакуируют из-за странного запаха в доме. Троих пострадавших госпитализировали с отравлением. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Shot.

В Москве в воскресенье, 14 августа, жителей пятиэтажки эвакуируют из-за странного запаха в доме. Троих пострадавших госпитализировали с отравлением. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Shot.

Запах неизвестного происхождения из квартиры на пятом этаже почувствовали жильцы дома на улице 40 лет Октября. Около 40 человек вывели на улицу.

На месте работают сотрудники МЧС и четыре кареты скорой помощи.

По предварительным данным, могла произойти утечка газа.