В центре Рязани пешеход едва не попал под колеса «Лады»
На площади Ленина вечером в воскресенье, 14 августа, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора и едва не попал под колеса легковушки. Человек успел проскочить за доли секунды от столкновения.
На площади Ленина вечером в воскресенье, 14 августа, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора и едва не попал под колеса легковушки. Человек успел проскочить за доли секунды от столкновения.
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«Бессмертный пешеход. Площадь Ленина», — сообщается в посте.