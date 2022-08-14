В центре Рязани пешеход едва не попал под колеса «Лады»

На площади Ленина вечером в воскресенье, 14 августа, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора и едва не попал под колеса легковушки. Человек успел проскочить за доли секунды от столкновения.