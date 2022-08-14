Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
28°
Пнд, 15
29°
Втр, 16
29°
ЦБ USD 60.9 0.28 13/08
ЦБ EUR 62.54 0.02 13/08
Нал. USD 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Нал. EUR 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
31 075
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
11 451
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
12 427
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
18 203
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Центральной России ожидается неделя знойной погоды
В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону жаркая погода. Ожидается до +31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону жаркая погода. Ожидается до +31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, август этого года в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры, как самый теплый текущим летом, хотя по климату сезона это должен быть наиболее прохладный месяц. Это температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе.

«С понедельника до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы», — пояснил Тишковец.

Синоптик добавил, что воздух ночами не будет остывать ниже +12…+17 градусов, днем прогреется до +27…+32.

В пятницу ожидается скоротечный грозовой дождь, что поспособствует понижению температуры на 3 градуса. В следующие выходные ожидается +25…+ 30 градусов.

Тишковец добавил, что благодаря такой погоде урожай зерновых в 2022 году в России может стать рекордным.