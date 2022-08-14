В Центральной России ожидается неделя знойной погоды

В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону жаркая погода. Ожидается до +31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону жаркая погода. Ожидается до +31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, август этого года в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры, как самый теплый текущим летом, хотя по климату сезона это должен быть наиболее прохладный месяц. Это температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе.

«С понедельника до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы», — пояснил Тишковец.

Синоптик добавил, что воздух ночами не будет остывать ниже +12…+17 градусов, днем прогреется до +27…+32.

В пятницу ожидается скоротечный грозовой дождь, что поспособствует понижению температуры на 3 градуса. В следующие выходные ожидается +25…+ 30 градусов.

Тишковец добавил, что благодаря такой погоде урожай зерновых в 2022 году в России может стать рекордным.