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У рязанцев возникли вопросы к работе фонтана на бульваре Победы
Рязанцы заметили, что фонтан на бульваре Победы на Московском шоссе работает не всегда. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы заметили, что фонтан на бульваре Победы на Московском шоссе работает не всегда. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор возмутился тем, что в выходные дни в хорошую погоду люди не могут любоваться работающим фонтаном.

«Почему в выходные дни, когда приезжают люди с других городов, родители приводят детей и просто мимо проходят, они не могут любоваться фонтаном на бульваре Победы возле ЗАГСа на Московском, но! В дождь и град он работает в обычном режиме. Прошу обратить на это внимание! Посетители парка очень возмущены!» — сообщается в посте.