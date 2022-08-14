У рязанцев возникли вопросы к работе фонтана на бульваре Победы

Рязанцы заметили, что фонтан на бульваре Победы на Московском шоссе работает не всегда. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы заметили, что фонтан на бульваре Победы на Московском шоссе работает не всегда. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор возмутился тем, что в выходные дни в хорошую погоду люди не могут любоваться работающим фонтаном.

«Почему в выходные дни, когда приезжают люди с других городов, родители приводят детей и просто мимо проходят, они не могут любоваться фонтаном на бульваре Победы возле ЗАГСа на Московском, но! В дождь и град он работает в обычном режиме. Прошу обратить на это внимание! Посетители парка очень возмущены!» — сообщается в посте.