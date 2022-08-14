Рязанским неполным семьям напомнили о возможности получить социальную карту

В России в программу «Забота» включили новую категорию населения. Теперь социальную карту может получить одинокий родитель (или иной законный представитель), воспитывающий ребенка в возрасте до 18 лет.

В России в программу «Забота» включили новую категорию населения. Теперь социальную карту может получить одинокий родитель (или иной законный представитель), воспитывающий ребенка в возрасте до 18 лет. Об этом рассказала на своей странице «ВКонтакте» детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

С помощью карты можно делать покупки и получать услуги со скидкой.

Подать заявление на получение карты можно в МФЦ. Для этого нужно взять с собой несколько документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий воспитание ребенка в неполной семье.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону контакт-центра «Мои Документы» +7 (4912)55-50-55, добавила омбудсмен.