Россиянам рассказали о возможном падении курса рубля осенью

Эксперты прогнозируют падение курса рубля осенью из-за снижения цен на нефть. Об этом рассказал агентству «Прайм» старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Эксперты прогнозируют падение курса рубля осенью из-за снижения цен на нефть. Об этом рассказал агентству « Прайм » старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Курс рубля по отношение к доллару осенью может ослабеть по нескольких причинам, в том числе из-за падения цен на энергоносители.

«Увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ было бы неверно», — отметил Манжос.

Это закономерно при свободном доступе иностранных инвесторов на финансовый рынок и возможности вывода средств, но этого сейчас не наблюдается.

Манжос отметил, что сегодня сложившаяся за много лет система ценообразования на российском валютном рынке полностью нарушена. Приближение налоговых периодов обычно выступает ситуативным фактором в пользу укрепления курса рубля, но сейчас такой фактор не является решающим.

«Серьезную поддержку рублю в ближайшие недели и месяцы способны оказать высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров», — добавил эксперт.

Таким образом, прогнозировать динамику курса рубля сейчас трудно.

Исходя из технической картины, несколько ближайших недель доллар будет стоить около 55-68 рублей.

Поводом для выхода из этого коридора могут стать важные экономические или внешнеполитические новости. В частности, стимулом для устойчивого ослабления курса рубля может стать перезапуск обновленного бюджетного правила, подытожил специалист. Активное обсуждение нового бюджетного правила идет в правительстве и в Центробанке.