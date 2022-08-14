Под Рязанью на берегу нашли тело 68-летнего мужчины

Под Рязанью на берегу водоема обнаружили труп 68-летнего мужчины. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Под Рязанью на берегу водоема обнаружили труп 68-летнего мужчины. Об этом сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Это произошло в деревне Турлатово. Тело мужчины 1956 года рождения без признаков насильственной смерти обнаружили на берегу водоема вечером в субботу, 13 августа.

Проводится доследственная проверка.