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Найденные под Шацком зубы птиходуса передали в Дарвиновский музей Москвы
Рязанский ученый Сергей Солонин передал в Государственный Дарвиновский музей Москвы четыре зуба рода птиходус. Их обнаружили в карьере в селе Малый Пролом Шацкого района во время июльской экспедиции, сообщает «Пресса».

Рязанский ученый Сергей Солонин передал в Государственный Дарвиновский музей Москвы четыре зуба рода птиходус. Их обнаружили в карьере в селе Малый Пролом Шацкого района во время июльской экспедиции, сообщает ИД «Пресса».

Птиходусы — вымершие акулы с плоскими зубами, которыми они перемалывали панцири моллюсков. Их ископаемые остатки являются редкой и ценной находкой. За все время исследований в карьере под Шацком нашли сотни зубов этих акул. Сотрудники Дарвиновского музея помогали ученым Сергею Солонину и Алексею Водорезову в изучении древних рыб. В ответ рязанцы передали четыре зуба московским коллегам.

«В прошлом году мы передавали сюда зуб птерозавра, который также нашли в Малом Проломе. Это была первая находка летающих ящеров на территории Рязанской области. Сотрудники отметили, что рады пополнению коллекции из шацкого карьера», — рассказал Сергей Солонин.

По его словам, именно остатки акул рода птиходус — главное богатство шацкого карьера. Идентифицировали восемь видов этой рыбы, что редкость для Европы и России. В карьере нашли как самые ранние виды, так и последние, на которых закончилась история этой акулы.

Солонин добавил, что часть образцов уже готовят к передаче и в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.