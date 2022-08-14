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Иеромонах Феодорит рассказал об уместности продажи пива в Рязанском кремле
Врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков) рассказал, разрешено ли пить пиво в монастырях сообщает РИА Новости. Монах прокомментировал факт продажи алкогольного напитка в Рязанском кремле.

Врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков) рассказал, разрешено ли пить пиво в монастырях сообщает РИА Новости. Монах прокомментировал факт продажи алкогольного напитка в Рязанском кремле.

«Ну, а почему нет, (в трапезных при монастырях) уместно разливать пиво в непостные дни. В православии, в отличие от ислама, нет запрета на спиртное. Даже Господь превращал воду в вино. Мы считаем греховным пьянство, а не употребление. Если человек выпьет кружку пива, ничего плохого с ним не случится. Другое дело, что у нас это просто не очень принято», — пояснил монах.

Он добавил, что разливать пиво в монастырских трапезных можно, хоть это и не принято.

Сенчуков добавил, что в древности при монастырях пили пиво. Пивоварение было распространено больше в западных монастырях, а традиционное русское пиво ближе к квасу, заключил иеромонах.

Он также посоветовал в жаркую погоду пить минеральную воду, натуральный квас и не употреблять сладкие лимонады, а также крепкие и плотные сорта пива.

Напомним, в начале августа рязанцы пожаловались на продажу пива в трапезной епархии на территории кремля. Представитель рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков объяснил продажу пива в трапезной «Кремлевская».