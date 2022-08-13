В Сасове поймали пьяную женщину за рулем

Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвую женщину за рулем «Лады» в Сасове. Об этом в субботу, 13 августа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвую женщину за рулем «Лады» в Сасове. Об этом в субботу, 13 августа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж ДПС ГИБДД при общении с водителем обнаружил, что у водителя «Лады Калины» есть характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Женщине предложили пройти медосвидетельствование, у нее обнаружено 0,571 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления машиной и составили административный протокол о правонарушении. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.