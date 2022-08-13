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В Сараях мужчину в пятый раз задержали за пьяное вождение
В Сараях 27-летний мужчина в пятый раз попался пьяным за рулем. По словам сотрудников ГИБДД, его остановили на улице Базарной в пятницу, 12 августа, в 8:40, сообщает «Пресса».

В Сараях 27-летний мужчина в пятый раз попался пьяным за рулем. По словам сотрудников ГИБДД, его остановили на улице Базарной в пятницу, 12 августа, в 8:40, сообщает «Пресса».

У молодого человека наблюдались характерные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер на месте показал 0,573 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сараевца отстранили от управления транспортом. Он уже в пятый раз попадается сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем. Мужчина понесет наказание.

За аналогичное правонарушение решением суда он уже отбывал восемь месяцев в колонии-поселении.