В Самарской области в массовом ДТП погибли двое взрослых и ребенок

В Большеглушицком районе Самарской области в субботу, 13 августа, произошло массовое ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

В Большеглушицком районе Самарской области в субботу, 13 августа, произошло массовое ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

По предварительным данным, около 9:30 по местному времени на 115-м километре автодороги Самара — Большая Черниговка произошло лобовое столкновение двух грузовиков «КамАЗ» и легковушки Datsun. В результате на месте погибли водитель иномарки 1963 года рождения и два его пассажира — 42-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Водитель грузовика, мужчина 1979 года рождения, и трехлетний ребенок из легковушки госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.