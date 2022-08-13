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В Рязани возбудили уголовное дело за торговлю алкоголем в квартире
В Рязани полицейские пресекли неоднократную торговлю алкоголем из квартиры. За это к уголовной ответственности привлекают женщину, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейские пресекли неоднократную торговлю алкоголем из квартиры. За это к уголовной ответственности привлекают женщину, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Торговля спиртным происходила в квартире на улице Тимакова, где проживает женщина. Ранее рязанку уже привлекали за это нарушение к административной ответственности.

В рамках проверки выяснилось, что нарушительница возобновила незаконную деятельность и продолжает продавать алкоголь тем же способом.

Возбуждено уголовное дело о незаконной неоднократной розничной продаже алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до года.