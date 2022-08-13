В России разработали вакцину от штаммов коронавируса дельта и омикрон

В центре Гамалеи разработана вакцина от дельты и омикрона, она создана на основе «Спутника V». Об этом сообщил
По его словам, вакцина содержит последовательность из дельты и омикрона. Предположительно, она должна хорошо защищать и от этих штаммов, и от варианта ВА.5.
«Эта вакцина создана на той же платформе, что и „Спутник“, она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой», — пояснил Гинцбург.
По словам вирусолога, если проводить клинические исследования, то они займут до полугода, и к тому времени уже может быть вариант не ВА.5, а другой.
«Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца», — добавил Гинцбург.
Напомним, в Рязанской области 13 августа с начала лета зафиксировали новый пик по числу заболевших коронавирусом.