В России разработали вакцину от штаммов коронавируса дельта и омикрон

В центре Гамалеи разработана вакцина от дельты и омикрона, она создана на основе «Спутника V». Об этом сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.

В центре Гамалеи разработана вакцина от дельты и омикрона, она создана на основе «Спутника V». Об этом сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина содержит последовательность из дельты и омикрона. Предположительно, она должна хорошо защищать и от этих штаммов, и от варианта ВА.5.

«Эта вакцина создана на той же платформе, что и „Спутник“, она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой», — пояснил Гинцбург.

По словам вирусолога, если проводить клинические исследования, то они займут до полугода, и к тому времени уже может быть вариант не ВА.5, а другой.

«Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца», — добавил Гинцбург.

Напомним, в Рязанской области 13 августа с начала лета зафиксировали новый пик по числу заболевших коронавирусом.