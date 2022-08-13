В Путятинском районе столкнулись два большегруза

В Путятинском районе на трассе М5 столкнулись два грузовика. Фото с места ДТП опубликованы на сайте ИД «Пресса».

В Путятинском районе на трассе М5 столкнулись два грузовика. Фото с места ДТП опубликованы на сайте ИД «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 12 августа, около 15 дня, на 301-м километре трассы М5 «Урал» возле села Екатериновка. 52-летний житель Мордовии за рулем «КамАЗа» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий впереди большегруз DAF. Водителя первого большегруза доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.

На место аварии выезжал пожарный расчет, однако его помощь не потребовалась.