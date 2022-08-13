В Москве пьяный водитель фуры переехал женщину на электровелосипеде

На северо-востоке Москвы 37-летний пьяный водитель грузовика переехал женщину на электровелосипеде. Пострадавшая скончалась на месте.

На северо-востоке Москвы 37-летний пьяный водитель грузовика переехал женщину на электровелосипеде. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчину арестовали до 12 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Водителя заключили под стражу до 12 сентября.

ДТП произошло днем в пятницу, 12 августа. Нетрезвый мужчина управлял грузовиком с прицепом. На улице Полковой он сбил женщину на электровелосипеде, которая двигалась в попутном направлении.

Момент аварии попал на видео. Водитель не остановился и поехал дальше, женщина попала под колеса фуры. Она скончалась на месте.

Водителя задержали, ему предъявлено обвинение. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.