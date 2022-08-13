Сорокина посетила рязанские квартиры для детей-сирот

Мэр Рязани Елена Сорокина посмотрела квартиры, которые выделяют для детей-сирот. Об этом она написала в своих соцсетях.

Мэр Рязани Елена Сорокина посмотрела квартиры, которые выделяют для детей-сирот. Об этом она написала в своих соцсетях.

В настоящее время управление энергетики и ЖКХ заключило 54 муниципальных контракта на приобретение таких квартир, еще 38 — на стадии заключения, отметила Сорокина. Она посмотрела квартиры в Московском районе: на улице Великанова, Московском шоссе и улице Крупской. По контракту все квартиры благоустроенные, с проведенным текущим и капитальным ремонтом.

«Понравились все осмотренные квартиры — все со вкусом подобрано, заезжай и живи. На Московском шоссе, 55 отличный вид из окна, новая сантехника, хороший кухонный гарнитур. На улице Великанова, 10, корпус 1 хороший ремонт, вид из окна — на ухоженный палисадник, также есть кухонный гарнитур, хорошая ванная комната. Квартира на улице Крупской, 3, корпус 1 светлая, уютная, ремонт соответствует всем нашим требованиям», — написала Сорокина.