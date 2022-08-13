Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
28°
Вск, 14
28°
Пнд, 15
29°
ЦБ USD 60.9 0.28 13/08
ЦБ EUR 62.54 0.02 13/08
Нал. USD 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Нал. EUR 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
28 439
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
10 808
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
11 777
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
17 363
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Российским работающим пенсионерам напомнили о положенных бонусах
Работающим пенсионерам по российскому законодательству положены бонусы. О них напомнила в беседе с агентством «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Работающим пенсионерам по российскому законодательству положены бонусы. О них напомнила в беседе с агентством «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По словам специалиста, работающие пенсионеры согласно статье 128 Трудового кодекса имеют право на отпуск от 14 до 60 дней, без сохранения зарплаты. Если при этом человек захочет уволиться, то может это сделать без обязательной двухнедельной отработки. Также работник может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока отозвать это заявление.

Работающего пенсионера могут освобождать от работы на два рабочих дня единожды в год с сохранением места работы и среднего заработка, чтобы он прошел диспансеризацию.

По словам Ногайлиевой, Налоговый кодекс предусматривает для работающих пенсионеров имущественные вычеты по расходам на покупку или строительство недвижимости.

С 1 августа индексация пенсий работающим пенсионерам будет произведена наряду с некоторыми другими категориями пенсионеров, добавила Ногайлиева.