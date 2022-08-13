Российским работающим пенсионерам напомнили о положенных бонусах

Работающим пенсионерам по российскому законодательству положены бонусы. О них напомнила в беседе с агентством «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Работающим пенсионерам по российскому законодательству положены бонусы. О них напомнила в беседе с агентством «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По словам специалиста, работающие пенсионеры согласно статье 128 Трудового кодекса имеют право на отпуск от 14 до 60 дней, без сохранения зарплаты. Если при этом человек захочет уволиться, то может это сделать без обязательной двухнедельной отработки. Также работник может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока отозвать это заявление.

Работающего пенсионера могут освобождать от работы на два рабочих дня единожды в год с сохранением места работы и среднего заработка, чтобы он прошел диспансеризацию.

По словам Ногайлиевой, Налоговый кодекс предусматривает для работающих пенсионеров имущественные вычеты по расходам на покупку или строительство недвижимости.

С 1 августа индексация пенсий работающим пенсионерам будет произведена наряду с некоторыми другими категориями пенсионеров, добавила Ногайлиева.