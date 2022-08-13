При столкновении легковушки и маршрутки в Рязани пострадал мужчина

В ДТП, которое произошло в центре Рязани в субботу, 13 августа, пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ДТП, которое произошло в центре Рязани в субботу, 13 августа, пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 8:20 на улице Ленина. Fors Focus въехал в маршрутный автобус ПАЗ.

В результате столкновения пострадал водитель иномарки. Проводится проверка.

Напомним, ранее были опубликованы фото с места аварии.