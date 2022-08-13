Появились фото с места серьезного ДТП на улице Ленина

Появились фотографии с места серьезной аварии на пересечении улиц Ленина и Свободы, которое произошло утром в субботу, 13 августа. Они опубликованы в соцсетях.

Появились фотографии с места серьезной аварии на пересечении улиц Ленина и Свободы, которое произошло утром в субботу, 13 августа. Они опубликованы в соцсетях.

По предварительным данным, легковушка въехала в маршрутку. Судя по кадрам, водитель автомобиля серьезно пострадал.

Выясняются подробности случившегося.