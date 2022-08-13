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Полиция ищет очевидцев июльского ДТП на Московском шоссе
Полиция ищет свидетелей аварии с пострадавшими, которое произошло 11 июля около 21:15 в Рязани на Московском шоссе, напротив дома 12Б. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция ищет свидетелей аварии с пострадавшими, которое произошло 11 июля около 21:15 в Рязани на Московском шоссе, напротив дома 12Б. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Столкнулись Chevrolet Cobalt под управлением 27-летнего мужчины и Kia Rio, за рулем которого был 27-летний рязанец. В результате ДТП водители, а также 21-летний и 18-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet, 21-летняя пассажирка автомобиля Kia обращались за медицинской помощью.

Всех, кто располагает информацией об этой аварии, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08, или по адресу: г. Рязань, улица Фирсова, 12, корпус 1, кабинет № 12.

Напомним, момент аварии попал на видео.