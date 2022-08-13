Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
28°
Вск, 14
28°
Пнд, 15
29°
ЦБ USD 60.9 0.28 13/08
ЦБ EUR 62.54 0.02 13/08
Нал. USD 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Нал. EUR 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
29 558
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
10 981
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
11 954
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
17 598
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Под Рязанью в водоеме утонула 38-летняя женщина
Под Рязанью в озере утонула 38-летняя женщина. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Под Рязанью в озере утонула 38-летняя женщина. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Трагедия произошла в поселке Мурмино на озере Велье. Тело погибшей 1984 года рождения обнаружили и достали из воды в субботу, 13 августа.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.