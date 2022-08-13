Под Рязанью в водоеме утонула 38-летняя женщина

Под Рязанью в озере утонула 38-летняя женщина. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Под Рязанью в озере утонула 38-летняя женщина. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Трагедия произошла в поселке Мурмино на озере Велье. Тело погибшей 1984 года рождения обнаружили и достали из воды в субботу, 13 августа.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.