Под Новомичуринском попал в ДТП «Пежо» с жителями Петербурга

В 6 км от Новомичуринска в пятницу, 12 августа, около 16:20, произошла авария. Skoda выехала на встречную полосу и протаранила Peugeot, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В 6 км от Новомичуринска в пятницу, 12 августа, около 16:20, произошла авария. Skoda выехала на встречную полосу и протаранила Peugeot, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам пассажирки Peugeot, в салоне было четыре человека, гостей из Санкт-Петербурга везли в Новомичуринск.

Владелица автомобиля Skoda — водитель с 18-летним стажем.

«Мы с мужем ехали в Скопин, к его маме. Он был нетрезв. В какой-то момент схватился за рычаг ручного тормоза и рванул его вверх. Нас занесло на встречку, по которой шел автомобиль Peugeot», — рассказала она.

При этом водитель и пассажиры Peugeot утверждают, что видели за рулем Skoda мужчину.

В случившемся разбираются правоохранители. Помощь медиков участникам ДТП не понадобилась.