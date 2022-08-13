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Недалеко от Новомичуринска водитель сбил 15-летнюю велосипедистку
Под Новомичуринском неизвестный водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде и покинул место аварии. ДТП произошло в пятницу, 12 августа, около 21 часа, у моста через реку Галину, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Под Новомичуринском неизвестный водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде и покинул место аварии. ДТП произошло в пятницу, 12 августа, около 21 часа, у моста через реку Галину, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария произошла по ходу движения. Девочка возвращалась в город. На ее велосипеде и одежде не было светоотражающих элементов.

После столкновения водитель не остановился, хотя потерял боковое зеркало. Иномарка была черного цвета.

Когда девочка пришла в себя, то остановила попутный автомобиль, ей вызвали скорую. В приемном покое пострадавшей оказали помощь. Затем девочка в сопровождении дедушки, у которого проводит каникулы, вернулась домой.

Полиция ищет водителя и очевидцев аварии.