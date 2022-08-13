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Народная артистка Людмила Хитяева попала в больницу после падения
Советская и российская актриса Людмила Хитяева упала и ударилась дома в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в субботу, 13 августа.

Советская и российская актриса Людмила Хитяева упала и ударилась дома в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в субботу, 13 августа.

91-летняя актриса получила травму головы, ей проведут осмотр в одной в отделении нейрохирургии московской клиники.

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Известна по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Финист — Ясный сокол», «Евдокия».