Народная артистка Людмила Хитяева попала в больницу после падения

Советская и российская актриса Людмила Хитяева упала и ударилась дома в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в субботу, 13 августа.

Советская и российская актриса Людмила Хитяева упала и ударилась дома в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в субботу, 13 августа.

91-летняя актриса получила травму головы, ей проведут осмотр в одной в отделении нейрохирургии московской клиники.

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Известна по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Финист — Ясный сокол», «Евдокия».