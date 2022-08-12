Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
27°
Сбт, 13
28°
Вск, 14
29°
ЦБ USD 60.9 0.28 13/08
ЦБ EUR 62.54 0.02 13/08
Нал. USD 64.2 / 62.62 12/08 15:20
Нал. EUR 66.55 / 64.33 12/08 15:20
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
Вчера 11:30
25 306
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
10 299
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
11 279
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
16 744
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Сасове выставили на продажу имущество «Службы быта»
На балансе муниципального предприятия — здание гостиницы «Цна» и земельный участок под ним, автомобиль Hyundai Getz, а также движимое имущество.

В Сасове выставили на продажу имущество «Службы быта». Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Отмечается, что на балансе муниципального предприятия — здание гостиницы «Цна» и земельный участок под ним, автомобиль Hyundai Getz, а также движимое имущество.

Продажа осуществится в формате аукциона. Начальная стоимость всех объектов — 39 миллионов 508 тысяч рублей.

В администрации объяснили, что по закону все МУП, находящиеся в состоянии конкуренции, должны быть ликвидированы до 1 января 2025 года. В ином случае предприятия прекратят существование через суд по антимонопольному иску. При этом МУП функционировать не будут.

«Только поэтому провели процедуру преобразования МУП „ЖКХ Служба быта“ в ООО „Служба быта“. А готовый бизнес с многолетней историей выставили на продажу. Да, расставаться с муниципальным имуществом и предприятиями городу трудно всегда. Но иногда это делать необходимо», — заявила мэр Сасово Евгения Рубцова.