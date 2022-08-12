В Сасове выставили на продажу имущество «Службы быта»

На балансе муниципального предприятия — здание гостиницы «Цна» и земельный участок под ним, автомобиль Hyundai Getz, а также движимое имущество.

В Сасове выставили на продажу имущество «Службы быта». Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации .

Отмечается, что на балансе муниципального предприятия — здание гостиницы «Цна» и земельный участок под ним, автомобиль Hyundai Getz, а также движимое имущество.

Продажа осуществится в формате аукциона. Начальная стоимость всех объектов — 39 миллионов 508 тысяч рублей.

В администрации объяснили, что по закону все МУП, находящиеся в состоянии конкуренции, должны быть ликвидированы до 1 января 2025 года. В ином случае предприятия прекратят существование через суд по антимонопольному иску. При этом МУП функционировать не будут.

«Только поэтому провели процедуру преобразования МУП „ЖКХ Служба быта“ в ООО „Служба быта“. А готовый бизнес с многолетней историей выставили на продажу. Да, расставаться с муниципальным имуществом и предприятиями городу трудно всегда. Но иногда это делать необходимо», — заявила мэр Сасово Евгения Рубцова.