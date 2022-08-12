В Рязанском районе пропал 81-летний Валентин Савочкин

Мужчина пропал в поселке Листвянка Рязанского района еще 8 августа.

В Рязанском районе пропал 81-летний мужчина. Ориентировку на поиск Валентина Савочкина в пятницу, 12 августа, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал в поселке Листвянка Рязанского района еще 8 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Валентин Савочкин имеет рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые с проседью и залысинами волосы. С собой у него была трость.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.