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В Рязанском районе мужчину осудили за ложное сообщение о террористическом акте
Рязанец угрожал взорвать телефонные вышки.

В Рязанском районе мужчину осудили за ложное сообщение о террористическом акте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На заседании было установлено, что в феврале 2022 года позвонил на горячую линию оператора сотовой связи. Он хотел узнать причины повышения стоимости тарифного плана. Выслушав информацию, он заявил сотруднику, что взорвет телефонные вышки в Полянах.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор вступил в законную силу.