В Рязани засняли водителя маршрутки, высадившего пассажиров на проезжую часть

Инцидент произошел на проезде Шабулина.

В Рязани засняли водителя маршрутки, высадившего пассажиров на проезжую часть. Ролик появился в группе « Подслушано у водителей Рязани » в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на проезде Шабулина.

«Водителю стало лень заезжать в карман для высадки и посадки пассажиров, поэтому он не придумал ничего умнее, чем посигналить несколько раз, открыть дверь и высадить людей прям со второй полосы», — отметил пользователь. Он заявил, что видео отправлено в ГИБДД.

В полиции заявили, что по факту инцидента назначена проверка. «Действиям водителя маршрутного транспортного средства будет дана правовая оценка» , — отметили в региональном УМВД.