В Рязани водитель фуры устроил ДТП и скрылся

Момент аварии попал на видео.

В Рязани водитель фуры устроил ДТП и скрылся. Момент аварии попал на видео, которое опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась на въезде в Рязань, недалеко от кафе «Шик». На кадрах видно, как водитель легковушки двигался по левой полосе. Внезапно водитель фуры пошел на обгон и протаранил машину, а затем скрылся с места ДТП.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в происшествии никто не пострадал. Водителя фуры установили.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.