В Рязани двух человек задержали за фиктивную регистрацию мигрантов

Рейды проходили в четверг, 11 августа.

В Рязани двух человек задержали за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщило региональное управление МВД .

35-летний мужчина, ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков, зарегистрировал по месту своего жительства 31-летнюю гражданку Узбекистана. 34-летний рязанец прописал 43-летнего выходца из Узбекистана.

На рязанцев завели уголовные дела по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная регистрация иностранца по месту жительства»).

Также на территории региона в четверг, 11 августа, проходили рейды. Полицейские выявляли каналы нелегальной миграции и пресекали административные нарушения иностранцами. Так, в Михайловском районе для проверки в отдел полиции доставили 35 мигрантов.

За сутки в регионе выявили 11 правонарушений. Они связаны с правилами въезда и пребывания иностранцами, незаконным привлечением мигрантов к труду и нелегальным осуществлением трудовой деятельности.