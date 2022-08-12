В Рязани 48-летний мужчина ограбил хлебную палатку на улице Гоголя

Он пробрался туда через вентиляционное отверстие.

В Рязани 48-летний мужчина ограбил хлебную палатку на улице Гоголя. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Мужчина пробрался в палатку через вентиляционное отверстие в стене и проник в палатку, а затем вынес оттуда продукты.

Сотрудники Росгвардии получили информацию о произошедшем и выехали на место. Они увидели недалеко от палатки мужчину, который и был причастен к краже. Позже выяснилось, что мужчина был ранее судим.

Рязанца передали полицейским для дальнейших разбирательств.